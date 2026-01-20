AMD wprowadza AI Bundle do sterowników Radeon. Lokalne modele AI jednym kliknięciem już od jutra

AMD jutro, 21 stycznia 2026, udostępni nową wersję sterowników Software: Adrenalin Edition z opcjonalnym AI Bundle, czyli zunifikowanym instalatorem narzędzi do pracy z lokalną sztuczną inteligencją. Rozwiązanie ma uprościć konfigurację środowiska dla użytkowników kart Radeon oraz procesorów Ryzen AI, eliminując żmudne ręczne instalowanie komponentów. Czy AMD uda się dorównać NVIDII w dostępności narzędzi AI?

AMD wprowadza AI Bundle jako opcjonalną funkcję w sterownikach Adrenalin Edition, która ma wyeliminować skomplikowane konfiguracje i skrócić czas przygotowania systemu do pracy z lokalnymi modelami sztucznej inteligencji.

AI Bundle to odpowiedź AMD na rosnące zapotrzebowanie na proste w konfiguracji narzędzia do lokalnego przetwarzania AI. Instalator ma zawierać kompletny zestaw aplikacji do generowania obrazów, uruchamiania dużych modeli językowych oraz wsparcie dla PyTorch na systemie Windows. AMD nie ujawniło szczegółowej listy komponentów, ale zapowiada "essential tools" eliminujące potrzebę manualnej konfiguracji zależności i sterowników. Bundle będzie dostępny jako opcjonalny element w sterownikach Adrenalin Edition 26.1.1, co oznacza że gracze niezainteresowani AI nie muszą go instalować.

Coming January 21st: AMD Software: Adrenalin Edition™ AI Bundle



AI Made Simple.



AI Bundle is a streamlined installer that equips your AMD-powered system with the essential tools for AI development and creative workflows. — AMD Radeon (@AMDRadeon) January 14, 2026

Rozwiązanie ma wykorzystywać możliwości najnowszych kart Radeon RX 9000 z architekturą RDNA 4 oraz procesorów Ryzen AI 400, zaprezentowanych na CES 2026. Najważniejszą rolę odgrywa tu ROCm 7.2, czyli platforma programowa AMD dla obciążeń AI, która otrzymała obsługę ComfyUI na Windows oraz ujednolicone wydania dla Linuxa i Windows. To istotny krok, bo historycznie ROCm sprawiał problemy użytkownikom Windows, pozostając daleko w tyle za ekosystemem CUDA firmy NVIDIA.

AMD wchodzi na rynek zdominowany przez rozwiązanie Chat with RTX konkurencji, które od lutego 2024 roku pozwala właścicielom kart GeForce RTX uruchamiać lokalne chatboty i modele językowe. Przewaga czasowa NVIDII przełożyła się na lepszą optymalizację i szerszy ekosystem narzędzi, jednak AMD stawia na prostotę instalacji i otwarte standardy. Czy jeden instalator wystarczy, aby przekonać użytkowników do eksperymentowania z AI na sprzęcie czerwonych, szczególnie gdy społeczność deweloperska od lat narzeka na niedojrzałość ROCm w porównaniu z CUDA? Jak zwykle ocenią to użytkownicy i pokaże czas.

Źródło: AMD, Wccftech, TechSpot, TweakTown,