Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

AMD wprowadza AI Bundle do sterowników Radeon. Lokalne modele AI jednym kliknięciem już od jutra

Maciej Lewczuk | 20-01-2026 12:00 |

AMD wprowadza AI Bundle do sterowników Radeon. Lokalne modele AI jednym kliknięciem już od jutraAMD jutro, 21 stycznia 2026, udostępni nową wersję sterowników Software: Adrenalin Edition z opcjonalnym AI Bundle, czyli zunifikowanym instalatorem narzędzi do pracy z lokalną sztuczną inteligencją. Rozwiązanie ma uprościć konfigurację środowiska dla użytkowników kart Radeon oraz procesorów Ryzen AI, eliminując żmudne ręczne instalowanie komponentów. Czy AMD uda się dorównać NVIDII w dostępności narzędzi AI?

AMD wprowadza AI Bundle jako opcjonalną funkcję w sterownikach Adrenalin Edition, która ma wyeliminować skomplikowane konfiguracje i skrócić czas przygotowania systemu do pracy z lokalnymi modelami sztucznej inteligencji.

AMD wprowadza AI Bundle do sterowników Radeon. Lokalne modele AI jednym kliknięciem już od jutra [1]

AMD woli produkować Radeony RX 9070 XT niż modele RX 9070. Producent reaguje na drożejące pamięci RAM

AI Bundle to odpowiedź AMD na rosnące zapotrzebowanie na proste w konfiguracji narzędzia do lokalnego przetwarzania AI. Instalator ma zawierać kompletny zestaw aplikacji do generowania obrazów, uruchamiania dużych modeli językowych oraz wsparcie dla PyTorch na systemie Windows. AMD nie ujawniło szczegółowej listy komponentów, ale zapowiada "essential tools" eliminujące potrzebę manualnej konfiguracji zależności i sterowników. Bundle będzie dostępny jako opcjonalny element w sterownikach Adrenalin Edition 26.1.1, co oznacza że gracze niezainteresowani AI nie muszą go instalować.

Procesor AMD Ryzen 9 9950X3D2 przetestowany na płycie głównej Gigabyte X870 AORUS TACHYON ICE

Rozwiązanie ma wykorzystywać możliwości najnowszych kart Radeon RX 9000 z architekturą RDNA 4 oraz procesorów Ryzen AI 400, zaprezentowanych na CES 2026. Najważniejszą rolę odgrywa tu ROCm 7.2, czyli platforma programowa AMD dla obciążeń AI, która otrzymała obsługę ComfyUI na Windows oraz ujednolicone wydania dla Linuxa i Windows. To istotny krok, bo historycznie ROCm sprawiał problemy użytkownikom Windows, pozostając daleko w tyle za ekosystemem CUDA firmy NVIDIA.

Szef oprogramowania AMD komentuje FSR4 dla Radeon RX 7000, sterowniki dla systemu Linux oraz FSR Radiance Caching

AMD wchodzi na rynek zdominowany przez rozwiązanie Chat with RTX konkurencji, które od lutego 2024 roku pozwala właścicielom kart GeForce RTX uruchamiać lokalne chatboty i modele językowe. Przewaga czasowa NVIDII przełożyła się na lepszą optymalizację i szerszy ekosystem narzędzi, jednak AMD stawia na prostotę instalacji i otwarte standardy. Czy jeden instalator wystarczy, aby przekonać użytkowników do eksperymentowania z AI na sprzęcie czerwonych, szczególnie gdy społeczność deweloperska od lat narzeka na niedojrzałość ROCm w porównaniu z CUDA? Jak zwykle ocenią to użytkownicy i pokaże czas.

AMD wprowadza AI Bundle do sterowników Radeon. Lokalne modele AI jednym kliknięciem już od jutra [2]

Źródło: AMD, Wccftech, TechSpot, TweakTown,
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

32
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 148

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.