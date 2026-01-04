Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Steal, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam serwis w tym miesiącu?

Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. Zabójczy lot, The Surfer, Steal, Ekipa wyburzeniowa oraz powrót serialu Nocny recepcjonista.

Zabójczy lot (Fight or Flight) - Film

Lucas, były agent FBI pracujący jako najemnik, podejmuje się pozornie prostego zadania - ochrony tajemniczej kobiety podczas międzynarodowego lotu. Sytuacja szybko się komplikuje, gdy okazuje się, że na pokładzie roi się od płatnych zabójców polujących na jego klientkę. Uwięziony w klaustrofobicznej przestrzeni, tysiące metrów nad ziemią, Lucas musi zrobić to, co potrafi najlepiej - w humorystyczny sposób rozprawić się z przeciwnikami. Występują: Josh Hartnett, Charithra Chandran, Katee Sackhoff, Julian Kostov, Marko Zaror

The Surfer - Film

Były surfer wraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem podczas męskiego weekendu wśród oceanicznych fal. Spokojny wyjazd szybko zmienia się w koszmar, gdy grupa miejscowych roszczących sobie prawa do plaży zabrania przybyszom wstępu na „swój teren”. Rozdrażniony prowokacjami aroganckich osiłków, mężczyzna próbuje zachować twarz w oczach syna i pokazać, kto tu rządzi, nie zdając sobie sprawy, w jak nierówną grę się wplątuje. Występują: Nicolas Cage, Finn Little, Rahel Romahn, Michael Abercromby

Nocny recepcjonista (The Night Manager) - Sezon 2

Współczesna adaptacja bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré, nagrodzona trzema Złotymi Globami. „Nocny recepcjonista” opowiada o byłym brytyjskim żołnierzu Jonathanie Pine’ie, zwerbowanym do infiltracji otoczenia międzynarodowego biznesmena Richarda Onslowa Ropera, stojącego na czele siatki handlarzy bronią. Aby przeniknąć do jego imperium, Pine musi zmierzyć się z podejrzliwością majora Corkorana oraz uwikłać się w relację z partnerką Ropera. W rolach głównych występują Tom Hiddleston, znany z roli Lokiego w filmach Marvela, oraz Hugh Laurie, pamiętany jako Dr. House. Występują: Tom Hiddleston, Elizabeth Debicki, Hugh Laurie, Olivia Colman, Alistair Petrie

Steal - Sezon 1

Thriller opowiada historię zwykłej urzędniczki, która wraz ze swoim przyjacielem zostaje wciągnięta w brutalny napad na fundusz Lochmill Capital. Rutynowy dzień w biurze nagle zamienia się w walkę o przetrwanie, prowadzoną według zasad bandytów. Występują: Sophie Turner, Jacob Fortune-Lloyd, Archie Madekwe, Andrew Howard

Ekipa wyburzeniowa (The Wrecking Crew) - Film

Dwóch przyrodnich braci, wyluzowany policjant i zdyscyplinowany żołnierz Navy SEALs, od ponad 20 lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Gdy ich ojciec zostaje zamordowany na Hawajach, muszą odłożyć dawne urazy i połączyć siły, by rozwikłać zagadkę jego śmierci. W trakcie śledztwa na jaw wychodzą sekrety i spisek, które grożą całkowitym rozpadem rodziny. W roli głównej Jason Momoa, znany z: Aquaman, Szybcy i wściekli 10, Gry o Tron. Występują: Dave Bautista, Jason Momoa, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon

