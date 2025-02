Alan Wake 2 - dlaczego karty graficzne GeForce GTX 1000 oraz Radeon RX 5000 nie są wspierane? Jest ważny powód

Już za kilka dni odbędzie się długo wyczekiwana premiera gry Alan Wake 2, która ma szansę okazać się nie tylko bardzo dobrą produkcją jako taką, ale również może być najładniejszą grą, jaka trafi do sprzedaży w tym roku. W piątek wieczorem studio Remedy opublikowało wymagania sprzętowe, z których wynika iż Alan Wake 2 będzie tytułem wyjątkowo wymagającym dla kart graficznych. Okazuje się również, że może to być jedna z pierwszych gier, które w pełni skorzystają z bibliotek DirectX 12 Ultimate.

Z wypowiedzi jednego z developerów ze studia Remedy wynika, iż brak wsparcia dla kart GeForce GTX 1000 oraz Radeon RX 5000 w grze Alan Wake 2 wynika z faktu zaawansowanego wykorzystania Mesh Shaders, czyli jednej z funkcjonalności bibliotek DirectX 12 Ultimate.

W wymaganiach sprzętowych gry Alan Wake 2, jako minimum podawano karty graficzne takie jak NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz AMD Radeon RX 6600. Próżno szukać tutaj starszych generacji, tj. Pascal (NVIDIA GeForce GTX 1000) czy RDNA (AMD Radeon RX 5000). Powodem braku wsparcia dla ww. modeli kart nie wynika wcale z obsługi Ray Tracingu (ten w końcu może być wyłączony). Według usuniętego już postu jednej z osób pracujących w firmie Remedy, brak obsługi tychże kart jest związany z inną funkcjonalnością bibliotek DirectX 12 Ultimate, która została zaszyta głęboko w grze. Mowa o tzw. Mesh Shaders.

Mesh Shaders można określić mianem bardziej zaawansowanego cieniowania siatki. W tym celu wykorzystywane są nowe graficzne potoki (graphics papeline to najprościej mówiąc droga przepływu danych pomiędzy interfejsem karty graficznej a buforem ramki zawierającym gotową klatkę animacji 3D). Nowe potoki będą pozwalały na jednoczesne kontrolowanie przez GPU poziomu detali obiektów w połączeniu z teselacją. Mesh Shaders zwiększa jakość geometrii obiektów widocznych w danej scenie (już kilka lat temu developerzy byli w stanie przygotowywać dema technologiczne, gdzie sceny zbudowane były z 1,8 miliarda trójkątów, co bezpośrednio wpływa na szczegółowość oraz ilość widocznych detali) oraz pozwala na zachowanie większej elastyczności podczas projektowania gier, jednocześnie będąc łatwym do implementacji do silników graficznych. Mesh Shaders jednak jest wspierany dopiero od generacji Turing (NVIDIA) oraz RDNA 2 (AMD) i z tego powodu starsze modele kart nie są przez grę obsługiwane. Jest bardzo prawdopodobne, iż Alan Wake 2 okaże się jednym z najlepszych pokazów możliwości bibliotek DirectX 12 Ultimate, których częścią jest zarówno Mesh Shaders jak i Ray Tracing.

Dodatkowo szef komunikacji w studiu Remedy opublikował wiadomość na X (Twitterze), z której jasno wynika iż finalna wersja Alan Wake 2 wygląda i działa jeszcze lepiej niż w trakcie majowego pokazu w ramach PlayStation Showcase (wówczas pokazano materiał pochodzący z konsoli PlayStation 5). Wspomniano o zwiększonej liczbie widocznych obiektów w scenach, lepszej wydajności oraz dopracowanej do końca gradacji kolorów. W przypadku konsol mowa zarówno o PlayStation 5 jak również Xbox Series X. Pod znakiem zapytania wciąż stoi wersja na Series S.

Źródło: DSOGaming, X @RiotRMD